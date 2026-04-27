Специализированная природоохранная прокуратура выявила нарушения при планировании расходов на охрану окружающей среды и предотвратила возможные лишние траты на сумму более 1,6 млрд тенге, передает BAQ.kz.

Деньги хотели потратить не туда

Прокуратура проверила, как в регионе планируют бюджет на 2026 год, и обнаружила: часть средств собирались направить на проекты, которые не должны финансироваться из госказны.

Речь идет о плане природоохранных мероприятий на сумму 4,1 млрд тенге, утвержденном ранее.

Почему это проблема

Например, власти заложили 55 млн тенге на разработку документов для восстановления 16 мест добычи полезных ископаемых.

Но по закону такие работы обязаны оплачивать сами недропользователи - то есть компании, которые вели добычу. Более того, по некоторым из них уже есть решения суда с требованием устранить последствия своей деятельности за свой счет.

Таких случаев оказалось больше

Аналогичные нарушения нашли еще по четырем проектам. В сумме речь идет о более чем 1,6 млрд тенге, которые могли быть потрачены неэффективно.

Что сделали прокуроры

Прокуратура внесла представление в акимат области, после чего нарушения начали устранять.

В итоге удалось предотвратить нерациональное использование бюджетных средств, которые должны идти на реальные экологические нужды региона.