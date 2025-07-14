Необычному паломнику помогли по пути в Мекку в Казахстане
Полицейские Туркестанской области помогли паломнику на велосипеде.
Сегодня, 18:04
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Сегодня, 18:04Сегодня, 18:04
116Фото: Unsplash
На трассе Шымкент — Самара в Туркестанской области полицейские оказали помощь необычному путешественнику — гражданину Узбекистана, направлявшемуся в Мекку на велосипеде, передает BAQ.KZ.
Во время патрулирования сержанты полиции Е. Калыбаев и С. Курбанбаев заметили мужчину, остановились, поинтересовались его состоянием, предложили воду и подсказали маршрут к цели.
Паломник поблагодарил сотрудников за внимание и поддержку, после чего продолжил свой путь.
"Поддержка в дороге — это тоже часть служебного долга", — отметили в пресс-службе ДП Туркестанской области.
История о доброжелательности на трассе быстро распространилась в социальных сетях, получив множество положительных откликов.
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