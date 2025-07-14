На трассе Шымкент — Самара в Туркестанской области полицейские оказали помощь необычному путешественнику — гражданину Узбекистана, направлявшемуся в Мекку на велосипеде, передает BAQ.KZ.

Во время патрулирования сержанты полиции Е. Калыбаев и С. Курбанбаев заметили мужчину, остановились, поинтересовались его состоянием, предложили воду и подсказали маршрут к цели.

Паломник поблагодарил сотрудников за внимание и поддержку, после чего продолжил свой путь.

"Поддержка в дороге — это тоже часть служебного долга", — отметили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

История о доброжелательности на трассе быстро распространилась в социальных сетях, получив множество положительных откликов.