Необычную спасательную операцию провели спасатели в Актобе
Вчера, 23:56
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:56Вчера, 23:56
108Фото: pixabay.com
В селе Курайлы близ Актобе спасатели провели необычную операцию по извлечению коровы, упавшей в погреб глубиной около двух метров, передает BAQ.KZ. Сообщение о происшествии поступило в оперативно-спасательный отряд МЧС утром. Прибывшие на место сотрудники службы оценили ситуацию, обеспечили безопасный доступ в помещение и с помощью специального снаряжения аккуратно подняли животное на поверхность.
Корову передали владельцу — травм она не получила. В МЧС напомнили о необходимости регулярно проверять состояние хозяйственных построек и соблюдать меры безопасности при содержании скота, чтобы предотвратить подобные инциденты.
Самое читаемое
- Поголовье скота в Актюбинской области выросло на 7% благодаря господдержке
- После аварии на Байконуре Россия временно лишилась возможности отправлять людей в космос
- Зарина Дияс пробилась в основную сетку Australian Open 2026
- Страшные наводнения в Индонезии и Таиланде: Токаев выразил соболезнования лидерам стран
- Недетская жестокость: в Караганде трое четвероклассников избили сверстника