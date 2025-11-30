В селе Курайлы близ Актобе спасатели провели необычную операцию по извлечению коровы, упавшей в погреб глубиной около двух метров, передает BAQ.KZ. Сообщение о происшествии поступило в оперативно-спасательный отряд МЧС утром. Прибывшие на место сотрудники службы оценили ситуацию, обеспечили безопасный доступ в помещение и с помощью специального снаряжения аккуратно подняли животное на поверхность.

Корову передали владельцу — травм она не получила. В МЧС напомнили о необходимости регулярно проверять состояние хозяйственных построек и соблюдать меры безопасности при содержании скота, чтобы предотвратить подобные инциденты.