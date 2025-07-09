Новое видео, на котором внедорожник Mercedes-Benz G-Class мчится по воде на озере Алаколь, стало настоящей сенсацией среди казахстанцев, передает BAQ.KZ. Кадры, снятые отдыхающими, быстро распространились в соцсетях и вызвали бурю обсуждений. На видео колеса дорогого автомобиля частично погружены в воду, создавая иллюзию, что внедорожник едет по поверхности озера.

Многие зрители серьезно озадачились тем, как этот гигантский внедорожник может двигаться по воде, и начали строить различные теории. Автор видео был вынужден разъяснить, что на самом деле это не обыкновенный Mercedes, а специально сконструированный катер, выполненный в виде автомобиля.

В комментариях к видео люди начали интересоваться, где именно был снят ролик, а также спрашивали название базы отдыха, чтобы увидеть уникальный транспорт собственными глазами. Некоторые не удержались от шуток, добавив, что на Капшагае можно увидеть не только "плавающие" Mercedes, но и целые Bentley.