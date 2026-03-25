В Атырау жители сообщили о необычных осадках — во время дождя на одежде, автомобилях и других поверхностях остаются грязные следы. Горожане публикуют в социальных сетях видео и фотографии, на которых видно, что капли дождя оставляют тёмные пятна, передает BAQ.KZ со ссылкой на Atyrau.oil.

По словам очевидцев, после прогулки под дождём одежда становится заметно грязной, будто на неё попала пыль или грязь вместе с осадками. Некоторые жители также отмечают, что подобные следы остаются на стеклах автомобилей и подоконниках.

Пока неизвестно, с чем именно связаны такие осадки. Возможной причиной может быть пыль или частицы, попавшие в атмосферу, однако официальных подтверждений этому нет.

На данный момент местные власти и профильные службы ситуацию публично не прокомментировали.