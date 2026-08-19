Необычный кофе с предупреждением раздала полиция водителям в СКО
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В Северо-Казахстанской области полицейские решили напоминать о безопасности не только через рейды и профилактические беседы. В рамках акции они разместили символику концепции «Закон и порядок» на стаканчиках с кофе и коробках с пиццей. Инициативу запустили в первый день оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок».
К акции призвали присоединиться предпринимателей, а основной аудиторией полицейские выбрали молодёжь. На контрольно-пропускном посту «Южный» водителям раздавали кофе со стикерами «Закон и порядок». Таким образом автомобилистам напоминали о необходимости соблюдать правила дорожного движения.
В полиции считают, что даже короткая надпись на стаканчике или упаковке может заставить человека задуматься о собственной безопасности и ответственности.
Закон и порядок начинаются с повседневных поступков каждого человека, — такой посыл заложили организаторы акции.
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