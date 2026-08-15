Необычный перформанс с песнями Шамши прошёл в Астане

В Астане прошёл необычный музыкальный перформанс, посвящённый творчеству Шәмші Қалдаяқова. В день рождения композитора артисты Музыкального театра юного зрителя акимата города Астаны исполнили его известные песни прямо в городском пространстве, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Во время перформанса молодые исполнители представили известные произведения композитора — «Арыс жағасында», «Сағынышым менің», «Бақыт құшағында», «Ана туралы жыр», «Құшақ жайған қандай адам», «Жан құрбым» и «Қайықта».

Особенностью выступления стало место его проведения. Артисты расположились рядом с городской инсталляцией пианино, на котором звучат произведения Шәмші Қалдаяқова. Так привычное театральное выступление превратилось в живую встречу музыки с жителями и гостями столицы.

Для молодых артистов это стало возможностью показать творчество Шәмші Қалдаяқова современной аудитории и по-новому рассказать о наследии композитора.

«Музыка Шәмші объединяет поколения. Его песни знают и любят люди разного возраста. Для нас важно, чтобы они продолжали звучать не только со сцены, но и в городской среде, становясь частью повседневной жизни Астаны», — отметил директор музыкального театра юного зрителя Асхат Маемиров.

Также, музыкальные выступления прошли сразу на нескольких площадках столицы — у монумента «Бәйтерек» и на Арбате.