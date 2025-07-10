Депрессию может вызвать множество факторов: неустроенность в личной жизни, профессиональная деформация на работе, дефицит коммуникаций и даже проблемы со здоровьем. А еще она часто является причиной суицидальных мыслей. Чтобы не доводить до трагедии, эксперты советуют обращаться к специалистам. Чем можно помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации? Разбираемся вместе с клиническим психологом Юлией Маркштедер. Новое интервью в программе "Важная тема" на BAQ.kz.