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Неочевидные причины суицидальных мыслей у казахстанцев назвала психолог

Как можно помочь людям потерявшим смысл жизни?

Сегодня, 15:48
АВТОР
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BAQ.kz Сегодня, 15:48
Сегодня, 15:48
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Фото: BAQ.kz

Депрессию может вызвать множество факторов: неустроенность в личной жизни, профессиональная деформация на работе, дефицит коммуникаций и даже проблемы со здоровьем. А еще она часто является причиной суицидальных мыслей. Чтобы не доводить до трагедии, эксперты советуют обращаться к специалистам. Чем можно помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации? Разбираемся вместе с клиническим психологом Юлией Маркштедер. Новое интервью в программе "Важная тема" на BAQ.kz

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