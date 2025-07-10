Неочевидные причины суицидальных мыслей у казахстанцев назвала психолог
Как можно помочь людям потерявшим смысл жизни?
Сегодня, 15:48
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Сегодня, 15:48Сегодня, 15:48
108Фото: BAQ.kz
Депрессию может вызвать множество факторов: неустроенность в личной жизни, профессиональная деформация на работе, дефицит коммуникаций и даже проблемы со здоровьем. А еще она часто является причиной суицидальных мыслей. Чтобы не доводить до трагедии, эксперты советуют обращаться к специалистам. Чем можно помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации? Разбираемся вместе с клиническим психологом Юлией Маркштедер. Новое интервью в программе "Важная тема" на BAQ.kz.
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