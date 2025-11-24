Неопознанные дроны снова парализовали работу аэропорта Эйндховена
Инцидент стал вторым за двое суток.
Сегодня, 05:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 05:44Сегодня, 05:44
20Фото: Bild
Во втором по пассажиропотоку аэропорту Нидерландов вечером 22 ноября вновь были замечены неопознанные дроны, что привело к временному прекращению работы воздушной гавани, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.
По словам министра обороны Рубена Брекелманса, опубликованным в X, были приостановлены как военные, так и гражданские рейсы. К обычному режиму аэропорт вернулся около 23:00 по местному времени.
"Министерство обороны приняло меры, но по соображениям безопасности пока не может раскрыть, как именно они реализованы", - отметил Брекелманс.
Инцидент стал вторым за двое суток. Накануне, 21 ноября, нидерландские военные открывали огонь по дронам над авиабазой Волкел, однако те смогли уйти.
Самое читаемое
- Глава Минздрава обратилась к работникам скорой помощи и заявила о готовящихся мерах поддержки
- Новая волна молодых талантов: в Астане завершился XXVIII конкурс "Шабыт"
- На смертельной трассе в Карагандинской области впервые нанесли сигнальную полосу
- В США зарегистрирована первая смерть человека от птичьего гриппа H5N5
- Украина и США начнут переговоры по мирному плану в Швейцарии в ближайшие дни