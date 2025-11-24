Во втором по пассажиропотоку аэропорту Нидерландов вечером 22 ноября вновь были замечены неопознанные дроны, что привело к временному прекращению работы воздушной гавани, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.

По словам министра обороны Рубена Брекелманса, опубликованным в X, были приостановлены как военные, так и гражданские рейсы. К обычному режиму аэропорт вернулся около 23:00 по местному времени.

"Министерство обороны приняло меры, но по соображениям безопасности пока не может раскрыть, как именно они реализованы", - отметил Брекелманс.

Инцидент стал вторым за двое суток. Накануне, 21 ноября, нидерландские военные открывали огонь по дронам над авиабазой Волкел, однако те смогли уйти.