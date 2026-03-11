Полицейские задержали мужчину, похитившего выручку из кассы Уральске, передает BAQ.kz.

В одном из магазинов города, по сообщению Департамента полиции Западно-Казахстанской области, произошла кража денег из кассы. Мужчина, воспользовавшись свободным доступом, похитил крупную сумму и скрылся с места происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого.