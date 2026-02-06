Казахстанский боксер Серик Темиржанов завершил своё участие на международном турнире Boxam Elite-2026 в Ла-Нусии (Испания) с разочаровывающим результатом, сообщает BAQ.kz.

В первом поединке в весовой категории до 60 кг Темиржанов неожиданно уступил канадцу Кеому-Али Аль Ахмади со счётом 2:3. Для серебряного призёра чемпионата мира 2021 года и Азии 2022-го это стало неожиданностью — после поражения он возвращается домой без медали.

Темиржанов также является участником летних Олимпийских игр 2020 года и считался одним из фаворитов турнира. В других весовых категориях Казахстан демонстрировал более удачные результаты: Махмуд Сабырхан (55 кг) вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзу, а Бексултан Боранбек (55 кг) не смог пройти первый раунд.

Международный турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля и включает соревнования среди мужчин и женщин, привлекая сильнейших боксеров со всего мира.