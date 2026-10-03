Непал начнет снижать уровень воды в четырех ледниковых озерах из-за угрозы наводнений

Непал в текущем финансовом году приступит к реализации проекта по контролируемому снижению уровня воды в четырех высокогорных ледниковых озерах. Об этом передаёт Reuters.

Проект охватит озера Тхулаги, Лоуэр-Барун, Лумдинг-Тшо и Хонгу II, расположенные в центральной и восточной частях страны на высоте от 4 050 до 5 483 метров над уровнем моря.

По словам эксперта государственного исследовательского центра Субаша Туладхара, воду планируют постепенно отводить по каналам в близлежащие реки. Это позволит уменьшить нагрузку на естественные дамбы и снизить риск их разрушения с последующим образованием паводков.

Проектные работы и детальные исследования начнутся в финансовом году, который завершится в середине июля 2027 года. Непосредственные работы по снижению уровня воды могут занять до шести лет.

Стоимость проекта оценивается в $50 млн. Финансирование обеспечат Зеленый климатический фонд, Программа развития ООН (ПРООН) и правительство Непала.

Решение о реализации проекта приняли после августовской катастрофы в приграничном с Китаем регионе. Тогда обрушение ледника привело к оползням и внезапному наводнению. В результате погибли более 1,4 тыс. человек, еще свыше 5 тыс. числятся пропавшими без вести.