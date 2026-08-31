Непал потребовал от Meta и TikTok удалить ложные видео о наводнениях

Власти Непала потребовали от Meta и TikTok оперативно удалять ложные и вводящие в заблуждение материалы, распространяемые после разрушительных наводнений и оползней.

Речь идет о шокирующих изображениях, созданных с помощью искусственного интеллекта видео, старых кадрах, которые выдают за новые, а также мошеннических публикациях со сбором пожертвований.

Как сообщает The Kathmandu Post, представители правительства обсудили с компаниями необходимость ускорить реакцию на жалобы пользователей.

Координатор правительственной целевой группы по регулированию социальных сетей Биджай Кумар Рой заявил, что неприемлемый контент должен удаляться сразу после получения сообщения о нарушении.

Власти также призвали Meta и TikTok усовершенствовать алгоритмы выявления фейкового и шокирующего контента. Сейчас обработка подобных жалоб может занимать от 24 до 48 часов.

Отдельной проблемой стали мошеннические сборы. По данным местных СМИ, злоумышленники используют трагедию для получения денег, распространяя QR-коды с призывами перечислить средства якобы в помощь пострадавшим.