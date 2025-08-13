Непал стимулирует туризм: восхождение на 97 гор станет бесплатным
Однако с сентября разрешение на восхождение на Эверест в сезон подорожает до 15 тысяч долларов.
В течение ближайших двух лет Непал не будет взимать плату за восхождение на вершины 97 гималайских гор, чтобы привлечь туристов в отдалённые и менее развитые районы страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.
Одновременно с сентября стоимость разрешения на подъём на Эверест в пик сезона вырастет до 15 тысяч долларов США - это первое повышение почти за десять лет.
По данным Министерства туризма, мера призвана привлечь внимание к новым туристическим направлениям. В прошлом году сборы за восхождения принесли стране 5,9 млн долларов, более 75% из которых пришлись на Эверест.
Горы, на которые можно будет подняться бесплатно, расположены в западных провинциях Карнали-Прадеш и Судурпашчим-Прадеш, их высота - от 5970 до 7132 метров. Эти регионы относятся к числу наиболее бедных и труднодоступных в Непале.
Как отметил директор Департамента туризма Химал Гаутам, отмена платы должна увеличить поток туристов, создать рабочие места и укрепить местную экономику.
