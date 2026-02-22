Непобежденный 50:0: Флойд Мейвезер готовится вернуться в профи-ринг
Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер объявил о намерении возобновить профессиональную карьеру спустя девять лет после ухода из спорта.
Вчера 2026, 23:06
157Фото: Sportsnet
Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер объявил о намерении возобновить профессиональную карьеру спустя девять лет после ухода из спорта, сообщает BAQ.kz со ссылкой на The Ring.
По информации издания, первый официальный бой может состояться уже этим летом — после запланированного поединка 25 апреля против Майк Тайсон. Имя будущего соперника, а также точную дату и место проведения встречи Мейвезер пообещал назвать в ближайшее время.
«У меня по-прежнему есть все, чтобы устанавливать новые рекорды. От боя с Тайсоном до следующего профессионального поединка — мои события собирают самую большую аудиторию и приносят наибольшие доходы», — заявил спортсмен.
Напомним, Мейвезер завершил карьеру в 2017 году после победы над Конор Макгрегор. Тогда он ушел из бокса непобежденным — с рекордом 50 побед и ни одного поражения.
