Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер объявил о намерении возобновить профессиональную карьеру спустя девять лет после ухода из спорта, сообщает BAQ.kz со ссылкой на The Ring.

По информации издания, первый официальный бой может состояться уже этим летом — после запланированного поединка 25 апреля против Майк Тайсон. Имя будущего соперника, а также точную дату и место проведения встречи Мейвезер пообещал назвать в ближайшее время.

«У меня по-прежнему есть все, чтобы устанавливать новые рекорды. От боя с Тайсоном до следующего профессионального поединка — мои события собирают самую большую аудиторию и приносят наибольшие доходы», — заявил спортсмен.

Напомним, Мейвезер завершил карьеру в 2017 году после победы над Конор Макгрегор. Тогда он ушел из бокса непобежденным — с рекордом 50 побед и ни одного поражения.