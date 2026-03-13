За последние дни спасатели Казахстана провели десятки операций по эвакуации на автодорогах страны из-за метелей, снежных заносов и ухудшения видимости. В МЧС отмечают, что основная часть подобных ситуаций происходит на трассах, когда водители выезжают в дорогу, несмотря на штормовые предупреждения. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель председателя Комитета по ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Жанибек Каримбаев, передает BAQ.KZ.

По его словам, только за последние двое суток подразделения МЧС спасли более тысячи человек. Значительная часть операций была связана с эвакуацией людей из автомобилей, застрявших в снежных заносах на трассах разных регионов страны.

«Если говорить о последних двух сутках, то спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли более тысячи человек, среди них 207 детей. Кроме того, из снежных заносов было эвакуировано более 300 автомобилей. Такие ситуации чаще всего возникают в период метелей, когда резко ухудшается видимость и образуются перемёты на дорогах», – сообщил Каримбаев.

Фото: МЧС РК

В ведомстве подчёркивают, что многие чрезвычайные ситуации можно было бы предотвратить. Несмотря на регулярные штормовые предупреждения и информацию о закрытии дорог, некоторые водители всё же выезжают на трассы, что нередко приводит к заторам и необходимости проведения спасательных операций.

«Причина подобных случаев достаточно простая – люди игнорируют предупреждения. Информация о погодных условиях и ограничениях движения распространяется через официальные каналы, однако некоторые граждане всё равно выезжают на дороги. В результате на трассах образуются заторы, и нашим подразделениям приходится проводить спасательные операции», – отметил представитель МЧС.

Жанибек Каримбаев также привёл примеры недавних операций в регионах. По его словам, спасатели продолжают оказывать помощь людям, оказавшимся в сложных ситуациях из-за погодных условий, и доставляют их в пункты обогрева.

«К примеру, в Карагандинской области мы эвакуировали 49 человек, среди них 5 детей. Люди застряли на участке между Карагандой и Темиртау, после чего их доставили в пункты обогрева и на автостанции Темиртау. В Павлодарской области помощь оказали 107 гражданам - их также вывезли из снежных заносов и доставили в тёплые пункты», – рассказал он.

Представитель ведомства подчеркнул, что силы и средства МЧС находятся в постоянной готовности на случай ухудшения погодных условий. Он призвал граждан внимательно следить за предупреждениями и заранее проверять состояние дорог перед выездом.