В ближайшие дни на большей части территории Казахстана сохраняются неустойчивые погодные условия. Атмосферные фронты принесут осадки в виде дождя и снега, местами ожидаются низовые метели и гололед, передаёт BAQ.KZ.

По прогнозам "Казгидромета", сильнее всего непогода затронет северные, центральные и восточные регионы республики. На юго-западе и юге, а также 22 ноября на западе и северо-востоке страны, под влиянием отрога антициклона, ожидается ясная погода без осадков.

Синоптики предупреждают о усилении ветра и снижении видимости из-за туманов. Ветер местами будет достигать опасных порывов, а гололед на дорогах повышает риск ДТП.

Жителям регионов с неблагоприятными погодными условиями рекомендуют соблюдать меры предосторожности: ограничить поездки, следить за обновлениями метеопрогноза и быть внимательными на дорогах.