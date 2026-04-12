Синоптики распространили штормовое предупреждение на 12 апреля в ряде регионов страны, передает BAQ.kz.

По прогнозу РГП «Казгидромет», ожидаются туман, грозы, усиление ветра, а также сохраняется высокая пожарная опасность.

Так, в Павлодарской области ночью на западе и юге прогнозируется туман, днем ожидаются порывы ветра до 15–20 м/с. Аналогичные условия — туман и усиление ветра — ожидаются и в Северо-Казахстанской области, где порывы могут достигать 23 м/с.

В Акмолинской области днем на западе и севере пройдут дожди с грозами, ночью и утром возможен туман. В Астане также прогнозируется туман в ночные и утренние часы.

Дожди и грозы ожидаются в Атырауской, Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях. В ряде регионов порывы ветра достигнут 15–20 м/с.

В южных и юго-восточных регионах страны, включая Алматинскую, Жамбылскую, Туркестанскую области, а также области Жетысу и Абай, сохраняется высокая пожарная опасность. В горных районах этих регионов прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

Кроме того, в горах Алматы и Алматинской области сохраняется лавинная опасность. Специалисты предупреждают о риске схода снежных лавин в связи с осадками и нестабильным состоянием снежного покрова.

В области Жетысу и Восточно-Казахстанской области из-за осадков и интенсивного снеготаяния возможны подъемы уровня воды в реках, разливы и подтопления.

Синоптики призывают граждан учитывать погодные условия, соблюдать меры безопасности и по возможности ограничить поездки в неблагоприятные периоды, особенно в горной местности и на участках с повышенным риском подтоплений.