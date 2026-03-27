Неблагоприятные условия ожидаются сразу в нескольких регионах Казахстана
Жителей призывают соблюдать меры предосторожности.
В Казахстане объявлены штормовые предупреждения сразу в нескольких регионах из-за ухудшения погодных условий, передает BAQ.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Павлодарской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия, которые могут привести к повышению уровня загрязнения воздуха.
В области Жетысу в районе Алакольских озёр 27 марта прогнозируется сильный ветер с порывами до 23–28 м/с.
В Алматы и Алматинской области сохраняется опасность схода лавин. Спасатели предупреждают: в период с 27 по 31 марта не рекомендуется выходить на заснеженные склоны.
В ряде регионов страны ожидаются туман, гололёд и сильный ветер. Такие погодные условия прогнозируются в Карагандинской, Улытау, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях, а также в Астане.
В Мангистауской области 27 марта возможны дождь, гроза, пыльная буря и сильный ветер. В Туркестанской и Жамбылской областях ожидаются грозы и усиление ветра.
Синоптики также предупреждают о рисках, связанных с таянием снега. В Карагандинской, Улытау, Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и области Абай ожидается интенсивное снеготаяние, повышение уровня воды в реках и возможные подтопления дорог и населённых пунктов.
Жителей призывают соблюдать меры предосторожности, учитывать погодные условия и по возможности избегать поездок в неблагоприятные периоды.
