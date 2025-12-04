В ряде регионов Казахстана 4 декабря ожидается ухудшение погодных условий, что может повлиять на обстановку на республиканских автодорогах, передает BAQ.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

По данным синоптиков, в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской и Павлодарской областях, а также в регионах Жетысу и Абай местами прогнозируются осадки в виде дождя со снегом и снега.

Такие погодные явления могут привести к ухудшению видимости и образованию гололёда, что повышает риск ДТП. Службы предупреждают водителей о необходимости строго соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и быть особенно внимательными при движении по трассам.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учётом возможных задержек и изменения дорожной обстановки. При необходимости можно обратиться за дополнительной информацией в круглосуточный колл-центр по номеру 1403, где сообщат актуальные данные о состоянии автодорог и погоде.