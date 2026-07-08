Непогода нанесла ущерб фермерским хозяйствам в Азербайджане

Сильный ветер и проливные дожди привели к повреждениям в Шамкирском районе Азербайджана. Наиболее серьезный ущерб стихия нанесла селу Сабиркенд, где пострадали фермерские хозяйства и тепличные комплексы.

Как сообщает Report, по предварительным данным, непогода повредила кровли нескольких жилых домов, металлоконструкции и ограждения. Кроме того, из-за сильного ливня были подтоплены отдельные домовладения.

В настоящее время в Шамкирском районе сохраняются неблагоприятные погодные условия. В регионе продолжаются сильный ветер и осадки.

Информация о пострадавших не поступала. Размер причиненного ущерба уточняется.