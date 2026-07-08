Непогода нанесла ущерб фермерским хозяйствам в Азербайджане
Сильный ветер и ливень повредили теплицы, жилые дома и хозяйственные постройки в Шамкирском районе.
Сегодня 2026, 01:06
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Сегодня 2026, 01:06Сегодня 2026, 01:06
84Фото: Report
Сильный ветер и проливные дожди привели к повреждениям в Шамкирском районе Азербайджана. Наиболее серьезный ущерб стихия нанесла селу Сабиркенд, где пострадали фермерские хозяйства и тепличные комплексы.
Как сообщает Report, по предварительным данным, непогода повредила кровли нескольких жилых домов, металлоконструкции и ограждения. Кроме того, из-за сильного ливня были подтоплены отдельные домовладения.
В настоящее время в Шамкирском районе сохраняются неблагоприятные погодные условия. В регионе продолжаются сильный ветер и осадки.
Информация о пострадавших не поступала. Размер причиненного ущерба уточняется.
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