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Непогода нанесла ущерб фермерским хозяйствам в Азербайджане

Сильный ветер и ливень повредили теплицы, жилые дома и хозяйственные постройки в Шамкирском районе.

Сегодня 2026, 01:06
АВТОР
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Report Сегодня 2026, 01:06
Сегодня 2026, 01:06
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Фото: Report

Сильный ветер и проливные дожди привели к повреждениям в Шамкирском районе Азербайджана. Наиболее серьезный ущерб стихия нанесла селу Сабиркенд, где пострадали фермерские хозяйства и тепличные комплексы.

Как сообщает Report, по предварительным данным, непогода повредила кровли нескольких жилых домов, металлоконструкции и ограждения. Кроме того, из-за сильного ливня были подтоплены отдельные домовладения.

В настоящее время в Шамкирском районе сохраняются неблагоприятные погодные условия. В регионе продолжаются сильный ветер и осадки.

Информация о пострадавших не поступала. Размер причиненного ущерба уточняется.

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