Непогода охватит 16 регионов Казахстана — прогноз на вторник
Ожидается ветер до 28 м/с и снегопады.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Во вторник штормовые предупреждения объявлены сразу в 16 регионах Казахстана. По данным РГП «Казгидромет», страну накроют снегопады, метели, туман, гололед и усиление ветра до 28 м/с, передает BAQ.KZ.
Область Жетысу
На юге, востоке, в центре и в горных районах ожидаются туман и гололед. Ветер северо-восточный, на востоке и в горах 15–20 м/с, в районе Алакольских озер порывы достигнут 23–28 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром прогнозируется туман.
Область Абай
Ожидаются снег и метель. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере и в центре области порывы 15–20 м/с. В Семее — снег и метель.
Восточно-Казахстанская область
Снег и метель, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный. На севере и востоке области порывы 15–20 м/с. В Усть-Каменогорске — снег и метель.
Акмолинская область
Ночью — снег и низовая метель, днем на западе, юге и востоке — небольшой снег и метель. Местами туман. Порывы юго-западного ветра на юге и востоке — 15–20 м/с.
Северо-Казахстанская область
Ночью — снег и низовая метель, днем осадки продолжатся на западе и востоке региона. Местами туман.
Костанайская область
Ночью на востоке и юге — снег и метель. Днем на западе, севере и востоке — дождь со снегом, гололед и метель. Ветер до 15–20 м/с. В Костанае — гололед и туман.
Павлодарская область
Снег и низовая метель. Ветер юго-западный, местами порывы 15–20 м/с.
Карагандинская область
На западе и севере — снег и метель. Ветер юго-западный, порывы до 15–20 м/с. В Караганде — снег и низовая метель.
Астана
Ночью ожидается снег, днем — небольшой снег и низовая метель. Порывы ветра ночью достигнут 15–18 м/с.
Туркестанская область
В горных районах ночью возможны дождь и снег, гололед. В большинстве районов — туман. На перевалах ветер до 15–20 м/с.
В Шымкенте — осадки в первой половине ночи и туман.
В Туркестане — туман ночью и утром.
Жамбылская область
В горах — снег, местами сильный, метель, туман и гололед. Порывы ветра до 15–20 м/с. В Таразе — туман и гололед.
Кызылординская область
На севере и в центре — туман и гололедица на дорогах.
Западно-Казахстанская область
На севере и востоке — гололед, в большинстве районов — туман. В Уральске днем ожидается гололед.
Атырауская область
На западе к вечеру возможен гололед. В ряде районов — туман, днем на севере, юге и востоке — пыльная буря. Ветер до 15–20 м/с. В Атырау — туман ночью и утром, днем временами пыльная буря.
Мангистауская область
Ночью на западе и севере — гололед. В большинстве районов — туман. В Актау — туман ночью и утром.
Самое читаемое
- Директор школы в Астане получила 8 лет за хищение 588 млн тенге
- Третья мировая отменяется? Почему ирано-израильский конфликт — ещё не глобальная война
- «Мы видим, как сбивают ракеты» — казахстанка рассказала о ситуации в Катаре
- Атырауские предприниматели будут следить за порядком на остановках
- Авианосец Abraham Lincoln стал целью баллистических ракет Ирана