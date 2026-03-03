Во вторник штормовые предупреждения объявлены сразу в 16 регионах Казахстана. По данным РГП «Казгидромет», страну накроют снегопады, метели, туман, гололед и усиление ветра до 28 м/с, передает BAQ.KZ.

Область Жетысу

На юге, востоке, в центре и в горных районах ожидаются туман и гололед. Ветер северо-восточный, на востоке и в горах 15–20 м/с, в районе Алакольских озер порывы достигнут 23–28 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром прогнозируется туман.

Область Абай

Ожидаются снег и метель. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере и в центре области порывы 15–20 м/с. В Семее — снег и метель.

Восточно-Казахстанская область

Снег и метель, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный. На севере и востоке области порывы 15–20 м/с. В Усть-Каменогорске — снег и метель.

Акмолинская область

Ночью — снег и низовая метель, днем на западе, юге и востоке — небольшой снег и метель. Местами туман. Порывы юго-западного ветра на юге и востоке — 15–20 м/с.

Северо-Казахстанская область

Ночью — снег и низовая метель, днем осадки продолжатся на западе и востоке региона. Местами туман.

Костанайская область

Ночью на востоке и юге — снег и метель. Днем на западе, севере и востоке — дождь со снегом, гололед и метель. Ветер до 15–20 м/с. В Костанае — гололед и туман.

Павлодарская область

Снег и низовая метель. Ветер юго-западный, местами порывы 15–20 м/с.

Карагандинская область

На западе и севере — снег и метель. Ветер юго-западный, порывы до 15–20 м/с. В Караганде — снег и низовая метель.

Астана

Ночью ожидается снег, днем — небольшой снег и низовая метель. Порывы ветра ночью достигнут 15–18 м/с.

Туркестанская область

В горных районах ночью возможны дождь и снег, гололед. В большинстве районов — туман. На перевалах ветер до 15–20 м/с.

В Шымкенте — осадки в первой половине ночи и туман.

В Туркестане — туман ночью и утром.

Жамбылская область

В горах — снег, местами сильный, метель, туман и гололед. Порывы ветра до 15–20 м/с. В Таразе — туман и гололед.

Кызылординская область

На севере и в центре — туман и гололедица на дорогах.

Западно-Казахстанская область

На севере и востоке — гололед, в большинстве районов — туман. В Уральске днем ожидается гололед.

Атырауская область

На западе к вечеру возможен гололед. В ряде районов — туман, днем на севере, юге и востоке — пыльная буря. Ветер до 15–20 м/с. В Атырау — туман ночью и утром, днем временами пыльная буря.

Мангистауская область

Ночью на западе и севере — гололед. В большинстве районов — туман. В Актау — туман ночью и утром.