29 декабря на большей части Казахстана ожидаются осадки и ухудшение погодных условий, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет". По данным синоптиков, страна будет находиться под влиянием ложбины северо-западного циклона, из-за чего на северо-западе, севере и в центре прогнозируются снег и метель, а на северо-западе ночью — сильный снег. На западе, юге и юго-востоке ожидаются осадки в виде дождя и снега.

На северо-востоке и востоке республики, где сохранится влияние отрога антициклона, осадков не прогнозируется. Вместе с тем по всей территории страны ожидаются туман, гололёд и усиление ветра. Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение по всей территории Казахстана и рекомендовали жителям учитывать сложные погодные условия при планировании поездок.