Непогода охватит почти все регионы Казахстана

В ряде регионов страны ожидаются неблагоприятные погодные условия.

РГП "Казгидромет" прогнозирует сильные дожди, грозы, шквалистый ветер, туманы, заморозки и пыльные бури. Во многих областях сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области ожидаются дождь, гроза, ночью местами сильный дождь, град, шквал, в горных районах – сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы ветра могут достигать 18–23 м/с. В Алматы ночью прогнозируются дождь, гроза и временами сильный дождь, в течение дня ожидается туман. В Конаеве временами ожидаются дождь, гроза и туман. В горных районах Иле Алатау также прогнозируются сильные осадки, ветер и туман. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в северной и центральной частях — высокая. В горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территориях Алматы ожидаются подъёмы уровней воды в реках, возможны разливы и подтопления.

В Северо-Казахстанской области ночью и днём ожидаются дождь, гроза, шквал, местами град. Скорость ветра может достигать 23–28 м/с. Ночью и утром на западе области прогнозируется туман. В Петропавловске днём ожидаются дождь, гроза, шквал и град.

В Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области сохраняется высокая пожарная опасность, а на юге региона – чрезвычайная.

В Карагандинской области ночью и утром местами ожидается туман, на севере и востоке возможны заморозки до -3 градусов. Днём на западе и севере области прогнозируются порывы ветра до 18 м/с. В Караганде ожидаются заморозки на поверхности почвы до -2 градусов. В регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ночью и утром ожидается туман, местами усиление ветра до 20 м/с. В регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ночью на западе и юге ожидаются дождь и гроза, ветер с порывами до 20 м/с. На севере и северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу ночью на юге, востоке и в горных районах ожидаются дождь и гроза, в горах – туман. Порывы ветра могут достигать 23-28 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В горных и предгорных районах региона возможны подъёмы уровней воды на реках и подтопления.

В Астане ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки до -1 градуса.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере и востоке прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и снега, ветер до 20 м/с и заморозки до -4 градусов. В Усть-Каменогорске ожидаются заморозки на поверхности почвы до -2 градусов.

В области Абай ожидается усиление ветра до 20 м/с, ночью местами заморозки до -3 градусов. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области днём прогнозируются дождь и гроза, порывы ветра до 20 м/с. Ночью на юге области ожидаются заморозки до -2 градусов.

В Жамбылской области ночью ожидаются дождь, гроза, местами сильный дождь, град и шквал, в горных районах – туман. Скорость ветра местами достигнет 20 м/с. В Таразе временами ожидаются дождь и гроза.

В Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области днём на севере и востоке ожидаются дождь и гроза, ночью и утром местами туман. Ветер усилится до 20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области на севере и в центре ожидается пыльная буря, порывы ветра до 20 м/с. В Кызылорде днём также прогнозируется пыльная буря. В регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидаются дождь, гроза, шквал, а в горных районах – сильные дожди. Скорость ветра может достигать 20 м/с. В Шымкенте ночью прогнозируются дождь, гроза и шквал. В горных и предгорных районах области ожидаются подъёмы уровней воды на реках, возможны разливы и подтопления.

В Акмолинской области днём в северной части ожидаются дождь и гроза, ночью и утром на западе — туман. Порывы ветра могут достигать 20 м/с, на востоке области возможны заморозки до -2 градусов.