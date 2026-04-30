Непогода охватит ряд регионов Казахстана

Синоптики объявили штормовые предупреждения сразу в нескольких регионах Казахстана на 30 апреля, передает BAQ.kz.

По данным РГП «Казгидромет», в ряде областей ожидаются дожди, грозы, шквалистый ветер, пыльные бури, туман и заморозки, а также сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области прогнозируются дождь и гроза, местами сильные осадки, град и шквалистое усиление ветра до 15–18 м/с.

В области Жетысу ожидается усиление ветра, особенно в районе Алакольских озер — до 23–28 м/с. На востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области прогнозируются дождь, гроза, шквал, а также пыльные бури в отдельных районах. Ветер может усиливаться до 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ожидаются дождь и гроза.

В Западно-Казахстанской области прогнозируются дождь, гроза, туман ночью и утром, а также заморозки до −2°C на поверхности почвы.

В Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, местами град, туман, а также ветер до 15–20 м/с.

В Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15–18 м/с.

В Атырауской области на востоке прогнозируются дождь и гроза, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ожидается усиление ветра до 15–20 м/с, а также высокая пожарная опасность в ряде районов.

В Северо-Казахстанской области прогнозируются туман ночью и утром, усиление ветра до 15–20 м/с и высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области в горных районах ожидаются дождь, гроза и шквалы, порывы ветра до 15–20 м/с.

В Жамбылской области в горных районах прогнозируются дождь, гроза и туман, ветер до 15–20 м/с. В центре региона сохраняется высокая пожарная опасность.

Гидрологическая ситуация

В Северо-Казахстанской области на реке Есиль в районе Петропавловска продолжается повышение уровня воды. По данным специалистов, уровень приближается к опасной отметке, что может привести к выходу воды на пойму и подтоплению отдельных участков дорог.

Лавинная опасность в горах

В период с 28 апреля по 5 мая в горных районах Алматы и Алматинской области сохраняется лавинная опасность. Специалисты предупреждают о возможном сходе снежных лавин на высотах выше 2800 метров и рекомендуют воздержаться от выхода в горы.

Службы гражданской защиты призывают жителей регионов учитывать погодные условия, соблюдать меры предосторожности и по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе в период неблагоприятной погоды.