Синоптики предупреждают о резком ухудшении погодных условий в ряде регионов страны, передает BAQ.kz.

По прогнозу РГП «Казгидромет», в республике ожидаются грозы, сильный ветер, туман и высокая пожарная опасность.

В Астане пройдут дождь и гроза, северо-восточный ветер будет усиливаться до 15 м/с.

В Карагандинской области на северо-западе возможны грозы, туман покроет запад и север, ветер порывами до 15 м/с, а на юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жезказгане ожидаются дождь и гроза.

В Павлодарской области туман накроет юг и восток, а ветер местами разгонится до 20 м/с.

На юге Костанайской области пройдут дождь и гроза, туман окутывает запад, север и восток, ветер усилится до 20 м/с.

Акмолинскую область ждёт дождь и гроза на юге, а на западе, севере и юге туман, северо-восточный ветер порывами до 20 м/с.

Атырауская область встретит день дождём и грозой, ветер юго-восточный с порывами до 20 м/с.

В Мангистауской области ветер достигнет 16 м/с, местами возможны дожди с грозой.

Кызылординскую область накроют сильный дождь в центре и на юге, грозы и шквалы, ветер до 20 м/с, на востоке высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области грозы пройдут на юге и востоке, а туман ночью и утром накроет север.

Западно-Казахстанскую область ждёт дождь, гроза, туман и юго-западный ветер с порывами до 20 м/с.

Алматинскую область в горных районах накроют грозы, ветер усилится до 20 м/с, в Алматы и Конаеве сохраняется высокая пожарная опасность.

Горы Иле Алатау переживут грозы с порывистым ветром до 20 м/с.

В Туркестанской области в горных и предгорных районах сильный дождь, грозы, град и шквал, ветер до 20 м/с, высокая пожарная опасность сохраняется на западе, севере и в предгорьях.

Шымкент и Туркестан будут бороться с грозами и шквалистым ветром до 20 м/с, пожарная опасность остаётся высокой.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром туман на севере, востоке и в центре.

Область Абай встретит туман на севере, востоке и в центре, ветер до 18 м/с, на юге высокая пожарная опасность.

В Семее ночью и утром туман.

Северо-Казахстанская область получит осадки на юге, туман на юге и западе, ветер местами до 20 м/с.

Жамбылскую область накроют дождь и гроза в горных районах, сильный дождь, град и шквал, ветер порывами до 28 м/с, туман на юге, высокая пожарная опасность сохраняется на северо-западе и западе.