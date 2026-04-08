Непогода охватит все регионы Казахстана
Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности 8 апреля.
Синоптики предупреждают о резком ухудшении погодных условий в ряде регионов страны, передает BAQ.kz.
По прогнозу РГП «Казгидромет», в республике ожидаются грозы, сильный ветер, туман и высокая пожарная опасность.
В Астане пройдут дождь и гроза, северо-восточный ветер будет усиливаться до 15 м/с.
В Карагандинской области на северо-западе возможны грозы, туман покроет запад и север, ветер порывами до 15 м/с, а на юге сохраняется высокая пожарная опасность.
В Жезказгане ожидаются дождь и гроза.
В Павлодарской области туман накроет юг и восток, а ветер местами разгонится до 20 м/с.
На юге Костанайской области пройдут дождь и гроза, туман окутывает запад, север и восток, ветер усилится до 20 м/с.
Акмолинскую область ждёт дождь и гроза на юге, а на западе, севере и юге туман, северо-восточный ветер порывами до 20 м/с.
Атырауская область встретит день дождём и грозой, ветер юго-восточный с порывами до 20 м/с.
В Мангистауской области ветер достигнет 16 м/с, местами возможны дожди с грозой.
Кызылординскую область накроют сильный дождь в центре и на юге, грозы и шквалы, ветер до 20 м/с, на востоке высокая пожарная опасность.
В Актюбинской области грозы пройдут на юге и востоке, а туман ночью и утром накроет север.
Западно-Казахстанскую область ждёт дождь, гроза, туман и юго-западный ветер с порывами до 20 м/с.
Алматинскую область в горных районах накроют грозы, ветер усилится до 20 м/с, в Алматы и Конаеве сохраняется высокая пожарная опасность.
Горы Иле Алатау переживут грозы с порывистым ветром до 20 м/с.
В Туркестанской области в горных и предгорных районах сильный дождь, грозы, град и шквал, ветер до 20 м/с, высокая пожарная опасность сохраняется на западе, севере и в предгорьях.
Шымкент и Туркестан будут бороться с грозами и шквалистым ветром до 20 м/с, пожарная опасность остаётся высокой.
В Восточно-Казахстанской области ночью и утром туман на севере, востоке и в центре.
Область Абай встретит туман на севере, востоке и в центре, ветер до 18 м/с, на юге высокая пожарная опасность.
В Семее ночью и утром туман.
Северо-Казахстанская область получит осадки на юге, туман на юге и западе, ветер местами до 20 м/с.
Жамбылскую область накроют дождь и гроза в горных районах, сильный дождь, град и шквал, ветер порывами до 28 м/с, туман на юге, высокая пожарная опасность сохраняется на северо-западе и западе.