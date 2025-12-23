Непогода осложнит движение на трассах 10 регионов Казахстана
23 декабря 2025 года на республиканских автодорогах в ряде регионов Казахстана ожидается ухудшение погодных условий, передаёт BAQ.KZ.
По данным дорожных служб, осадки в виде дождя со снегом и снега прогнозируются в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской и Кызылординской областях, а также в области Улытау.
В связи с неблагоприятной погодой водителей призывают соблюдать скоростной режим, дистанцию и требования дорожной безопасности, а также заранее учитывать возможные осложнения дорожной обстановки.
Дополнительную информацию о состоянии республиканских автодорог можно получить круглосуточно, позвонив в колл-центр по номеру 1403.
