20 февраля в связи с ухудшением погодных условий на территории Казахстана введены ограничения движения на семи республиканских автодорогах в пяти областях, передает BAQ.KZ.

Ограничения касаются участков в Абайской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Улытау и Кызылординской областях. На ряде трасс фиксируются сильный снег, гололёд, туман и порывистый ветер.

В частности, движение ограничено на участках:

«Граница КНР — Майкапшагай — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ»;

«Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты»;

«Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР»;

а также на нескольких других критически важных трассах.

Для содержания дорог задействованы 713 единиц спецтехники. Ориентировочное время открытия некоторых участков — 21 февраля 2026 года в 07:00.

Водителям рекомендуется воздержаться от поездок по закрытым участкам и следить за обновлениями через колл-центр 1403.

МЧС напоминает: выход на дороги в условиях непогоды крайне опасен, соблюдайте меры безопасности и планируйте поездки заранее.