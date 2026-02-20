Непогода остановила движение на ключевых трассах Казахстана
20 февраля в связи с ухудшением погодных условий на территории Казахстана введены ограничения движения на семи республиканских автодорогах в пяти областях, передает BAQ.KZ.
Ограничения касаются участков в Абайской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Улытау и Кызылординской областях. На ряде трасс фиксируются сильный снег, гололёд, туман и порывистый ветер.
В частности, движение ограничено на участках:
-
«Граница КНР — Майкапшагай — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ»;
-
«Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты»;
-
«Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР»;
-
а также на нескольких других критически важных трассах.
Для содержания дорог задействованы 713 единиц спецтехники. Ориентировочное время открытия некоторых участков — 21 февраля 2026 года в 07:00.
Водителям рекомендуется воздержаться от поездок по закрытым участкам и следить за обновлениями через колл-центр 1403.
МЧС напоминает: выход на дороги в условиях непогоды крайне опасен, соблюдайте меры безопасности и планируйте поездки заранее.
