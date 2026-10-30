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Непогода ожидается на автодорогах шести регионов Казахстана

30 Октября 2026, 09:17
АВТОР
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BAQ.KZ 30 Октября 2026, 09:17
30 Октября 2026, 09:17
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Фото: BAQ.KZ

Сегодня в Алматинской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Жетысу прогнозируются осадки в виде дождя со снегом и снега.

В связи с ухудшением погодных условий на отдельных участках республиканских автодорог возможно снижение видимости и образование скользкого покрытия.

Водителям рекомендуется соблюдать повышенную осторожность, выбирать безопасную скорость с учетом состояния дорожного покрытия, сохранять дистанцию и избегать резких маневров.

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