Непогода ожидается на автодорогах шести регионов Казахстана

Сегодня в Алматинской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Жетысу прогнозируются осадки в виде дождя со снегом и снега.

В связи с ухудшением погодных условий на отдельных участках республиканских автодорог возможно снижение видимости и образование скользкого покрытия.

Водителям рекомендуется соблюдать повышенную осторожность, выбирать безопасную скорость с учетом состояния дорожного покрытия, сохранять дистанцию и избегать резких маневров.