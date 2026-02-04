Непогода парализовала дороги в Актюбинской и Кызылординской областях
В связи с ухудшением погодных условий 4 февраля на отдельных участках автодороги республиканского значения введено ограничение движения для грузовых и общественных транспортных средств, передает BAQ.KZ.
Ограничения касаются следующих участков:
-
Актюбинская область: км 776–1240 (от АЗС "ЭКО ойл" до границы с Кызылординской областью);
-
Кызылординская область: км 1240–1362 (от границы с Актюбинской областью до города Арал).
Ориентировочное время открытия движения — 5 февраля 2026 года в 09:00.
Водителей просят заранее планировать маршруты и соблюдать меры безопасности. Для уточнения информации доступен колл-центр по номеру 1403, который работает круглосуточно.
Погодные службы и дорожные службы продолжают мониторинг ситуации и принимают меры по обеспечению безопасности движения.
