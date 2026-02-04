В связи с ухудшением погодных условий 4 февраля на отдельных участках автодороги республиканского значения введено ограничение движения для грузовых и общественных транспортных средств, передает BAQ.KZ.

Ограничения касаются следующих участков:

Актюбинская область: км 776–1240 (от АЗС "ЭКО ойл" до границы с Кызылординской областью);

Кызылординская область: км 1240–1362 (от границы с Актюбинской областью до города Арал).

Ориентировочное время открытия движения — 5 февраля 2026 года в 09:00.

Водителей просят заранее планировать маршруты и соблюдать меры безопасности. Для уточнения информации доступен колл-центр по номеру 1403, который работает круглосуточно.

Погодные службы и дорожные службы продолжают мониторинг ситуации и принимают меры по обеспечению безопасности движения.