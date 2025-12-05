В двух регионах Казахстана временно закрыли движение на участках автодорог республиканского значения, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Ограничительные меры введены из-за неблагоприятных погодных условий.

В Кызылординской области прекращено движение для всех видов автотранспорта на участке трассы "Актобе – Кызылорда". Причиной стало резкое ухудшение погоды: в регионе наблюдаются густой туман и значительное снижение видимости, создающее опасность для водителей.

Во Восточно-Казахстанской области из-за сильного ветра, снегопада, метели и ограниченной видимости закрыт участок дороги "Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи". По данным спасательных служб, погодные условия в горных районах региона остаются сложными, что делает движение по трассе небезопасным.

МЧС призывает водителей воздержаться от поездок в этих направлениях до стабилизации погодной обстановки и полного снятия ограничений. Специалисты рекомендуют учитывать оперативную информацию и заранее планировать маршруты с учётом возможных рисков.