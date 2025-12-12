Непогода парализовала движение на нескольких трассах
Пресс-служба "КазАвтоЖола" сообщила о временном ограничении движения на республиканских трассах в областях Абай и Жетысу, передает BAQ.KZ.
Причиной стали резкое ухудшение погоды и снижение видимости, что создаёт угрозу безопасности для водителей.
С 11:30 12 декабря движение для всех видов транспорта закрыто на участках автодороги "Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ". В Абайской области недоступен отрезок с 615 по 768 километр, ведущий от границы Жетысу до города Аягоз. В Жетысуской области ограничение действует на участке с 557 по 615 километр — от Ушарала до границы с Абайской областью.
Специалисты продолжают мониторинг погодной ситуации и работы по обеспечению проезда. По предварительным данным, открыть движение планируется вечером 12 декабря, ориентировочно к 20:00.
Водителям рекомендуется учитывать изменения при планировании маршрутов и соблюдать меры безопасности в условиях сложной зимней погоды.
