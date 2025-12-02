  • 2 Декабря, 13:50

Непогода парализует движение на трассе Костанай – Карабутак

Сегодня, 12:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 12:41
Сегодня, 12:41
125
Фото: pixabay.com

Движение в Актюбинской области ограничено из-за непогоды, передаёт BAQ.KZ.

2 декабря 2025 года с 12:30 в Актюбинской области вводится ограничение движения для общественного и грузового транспорта на участке автодороги "Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак" (км 0–234, участок п. Карабутак – граница Костанайской области) из-за ухудшения погодных условий.

Ориентировочное время возобновления движения — 2 декабря 2025 года в 19:00.

Водителей просят заранее планировать маршруты и соблюдать правила дорожного движения.

Самое читаемое

Наверх