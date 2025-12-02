Непогода парализует движение на трассе Костанай – Карабутак
Сегодня, 12:41
Фото: pixabay.com
Движение в Актюбинской области ограничено из-за непогоды, передаёт BAQ.KZ.
2 декабря 2025 года с 12:30 в Актюбинской области вводится ограничение движения для общественного и грузового транспорта на участке автодороги "Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак" (км 0–234, участок п. Карабутак – граница Костанайской области) из-за ухудшения погодных условий.
Ориентировочное время возобновления движения — 2 декабря 2025 года в 19:00.
Водителей просят заранее планировать маршруты и соблюдать правила дорожного движения.
