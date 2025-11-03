Самолет авиакомпании FlyArystan, выполнявший рейс FS7341 по маршруту Астана – Костанай, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за ухудшения погодных условий, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в компании, причиной возврата стало снижение видимости и снегопад в Костанае. Аэропорт города временно приостановил работу для очистки взлетно-посадочной полосы от снега, из-за чего рейс был задержан.

В результате изменений задержан и обратный рейс FS7342 Костанай – Астана, поскольку рейсы FlyArystan выполняются по разворотной схеме.