Непогода сорвала рейс "Астана – Костанай": самолет не смог приземлиться

Фото: pixabay.com

Самолет авиакомпании FlyArystan, выполнявший рейс FS7341 по маршруту Астана – Костанай, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за ухудшения погодных условий, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в компании, причиной возврата стало снижение видимости и снегопад в Костанае. Аэропорт города временно приостановил работу для очистки взлетно-посадочной полосы от снега, из-за чего рейс был задержан.

В результате изменений задержан и обратный рейс FS7342 Костанай – Астана, поскольку рейсы FlyArystan выполняются по разворотной схеме.

"Пассажирам рейса FS7341 предоставлены напитки и горячее питание. Пассажирам рейса FS7342 по запросу предоставляется размещение в отеле. Вылет рейса FS7341 запланирован на 17:05, рейса FS7342 — на 18:50", — уточнили в пресс-службе авиакомпании.

