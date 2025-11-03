Непогода сорвала рейс "Астана – Костанай": самолет не смог приземлиться
Самолет авиакомпании FlyArystan, выполнявший рейс FS7341 по маршруту Астана – Костанай, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за ухудшения погодных условий, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в компании, причиной возврата стало снижение видимости и снегопад в Костанае. Аэропорт города временно приостановил работу для очистки взлетно-посадочной полосы от снега, из-за чего рейс был задержан.
В результате изменений задержан и обратный рейс FS7342 Костанай – Астана, поскольку рейсы FlyArystan выполняются по разворотной схеме.
"Пассажирам рейса FS7341 предоставлены напитки и горячее питание. Пассажирам рейса FS7342 по запросу предоставляется размещение в отеле. Вылет рейса FS7341 запланирован на 17:05, рейса FS7342 — на 18:50", — уточнили в пресс-службе авиакомпании.
