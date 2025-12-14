Рейсы авиакомпании Air Astana из Актау задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Отмечается, что ограничения также затронули вылеты из Атырау. Причиной задержек стала невозможность проведения противообледенительного обслуживания воздушных судов в аэропортах указанных городов.

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальный статус рейсов перед выездом в аэропорт, а также следить за обновлениями от авиакомпании и служб аэропорта.