Непогода стала причиной задержки рейсов из Актау и Атырау
Пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальный статус рейсов.
Сегодня, 19:35
Фото: Pixabay.com
Рейсы авиакомпании Air Astana из Актау задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Отмечается, что ограничения также затронули вылеты из Атырау. Причиной задержек стала невозможность проведения противообледенительного обслуживания воздушных судов в аэропортах указанных городов.
Пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальный статус рейсов перед выездом в аэропорт, а также следить за обновлениями от авиакомпании и служб аэропорта.
