Непогода угнала 17 овец: участковый вернул всех до одной

В районе Аккулы Павлодарской области участковый за несколько часов нашел 17 овец, которые потерялись в непогоду. Все животные нашлись на пойме Иртыша в семи километрах от села Бескарагай.

Овец пас муж жительницы села Бескарагай Кызылагашского сельского округа Эсемгазы Ардах. Погода резко испортилась, поднялся сильный ветер, пошел дождь, и стадо потерялось. Женщина пошла к участковому и попросила помочь с поисками.

Участковый инспектор Алтынбек Есентаев сразу отправился искать. Он проверил места, куда могли уйти животные, и прочесал окрестности. Все 17 овец нашлись на пойме реки Иртыш, в семи километрах от села.

Для семьи пропажа скота была серьезным ударом. Эсемгазы Ардах записала видеообращение и поблагодарила участкового за быструю помощь и неравнодушие.