Непогода угнала 17 овец: участковый вернул всех до одной
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В районе Аккулы Павлодарской области участковый за несколько часов нашел 17 овец, которые потерялись в непогоду. Все животные нашлись на пойме Иртыша в семи километрах от села Бескарагай.
Овец пас муж жительницы села Бескарагай Кызылагашского сельского округа Эсемгазы Ардах. Погода резко испортилась, поднялся сильный ветер, пошел дождь, и стадо потерялось. Женщина пошла к участковому и попросила помочь с поисками.
Участковый инспектор Алтынбек Есентаев сразу отправился искать. Он проверил места, куда могли уйти животные, и прочесал окрестности. Все 17 овец нашлись на пойме реки Иртыш, в семи километрах от села.
Для семьи пропажа скота была серьезным ударом. Эсемгазы Ардах записала видеообращение и поблагодарила участкового за быструю помощь и неравнодушие.
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