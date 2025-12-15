Непогода в Астане: есть ли задержки в аэропорту?
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Международный аэропорт Астаны продолжает работать в штатном режиме, несмотря на непогоду. Задержек рейсов, вызванных погодными условиями, на текущий момент не зафиксировано, передает BAQ.KZ.
Как сообщается, возможные изменения в расписании могут происходить только из-за позднего прибытия воздушных судов из аэропортов вылета — такие решения принимаются авиакомпаниями.
На данный момент отмечена лишь одна отмена рейса, которая связана с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Талдыкорган, где временно невозможен приём воздушных судов.
Службы аэропорта Астаны функционируют в полном объёме, инфраструктура и операционные процессы работают стабильно. Пассажирам рекомендуется следить за актуальной информацией по статусу рейсов на сайтах и в приложениях авиакомпаний.
Самое читаемое
- Ещё четыре новые школы откроют в Костанайской области до конца года
- В Кызылординской и Актюбинской областях ограничат движение на республиканских трассах
- В Косшы запущено 1000 новых камер видеонаблюдения с элементами ИИ
- Семь человек пострадали при стрельбе на пляже в Сиднее
- 11 трудовых династий наградили в Мангистауской области