Международный аэропорт Астаны продолжает работать в штатном режиме, несмотря на непогоду. Задержек рейсов, вызванных погодными условиями, на текущий момент не зафиксировано, передает BAQ.KZ.

Как сообщается, возможные изменения в расписании могут происходить только из-за позднего прибытия воздушных судов из аэропортов вылета — такие решения принимаются авиакомпаниями.

На данный момент отмечена лишь одна отмена рейса, которая связана с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Талдыкорган, где временно невозможен приём воздушных судов.

Службы аэропорта Астаны функционируют в полном объёме, инфраструктура и операционные процессы работают стабильно. Пассажирам рекомендуется следить за актуальной информацией по статусу рейсов на сайтах и в приложениях авиакомпаний.