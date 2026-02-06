6 февраля в связи с ухудшением погодных условий на ряде автодорог республиканского значения введены ограничения движения для пассажирских рейсовых автобусов и грузового транспорта, передает BAQ.KZ.

Акмолинская область: ограничение действует на участке автодороги "Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ" км 16–200 (г. Астана — граница Павлодарской области).

Павлодарская область: ограничение на участке "Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ" км 200–431 (участок границы Акмолинской области – п. Атамекен).

Жамбылская область: движение приостановлено на участке "Новый обход перевала Кордай" км 159–238 (с. Кенен – с. Кайнар).

Ориентировочное время открытия движения – 07 февраля 2026 года в 08:00.

Водителей и пассажиров просят учитывать ограничения и заранее планировать маршруты. Службы дорожного контроля работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность на дорогах.