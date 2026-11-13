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Непристойное поведение в общественном транспорте обернулось 10 сутками ареста в Шымкенте

13 Ноября 2026, 09:49
АВТОР
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BAQ.KZ 13 Ноября 2026, 09:49
13 Ноября 2026, 09:49
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Фото: BAQ.KZ

Поездка в общественном транспорте в Шымкенте закончилась для одного из пассажиров административным арестом. Мужчину привлекли к ответственности за непристойное поведение и нарушение общественного порядка.

На видео показан момент совершения мужчиной действий сексуального характера. Как сообщили в полиции, в ходе расследования личность нарушителя установили. Им оказался 38-летний житель города.

По решению суда мужчина получил 10 суток административного ареста.

В полиции напомнили, что подобные действия в общественных местах недопустимы, особенно в общественном транспорте, которым пользуются в том числе несовершеннолетние. Нарушение общественного порядка и посягательство на достоинство и безопасность окружающих влекут ответственность в соответствии с законом.

 
 
 
 
 
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Публикация от Шымкент Қаласының Полиция Департаменті (@police_shymkent)

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