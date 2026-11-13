Непристойное поведение в общественном транспорте обернулось 10 сутками ареста в Шымкенте
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Поездка в общественном транспорте в Шымкенте закончилась для одного из пассажиров административным арестом. Мужчину привлекли к ответственности за непристойное поведение и нарушение общественного порядка.
На видео показан момент совершения мужчиной действий сексуального характера. Как сообщили в полиции, в ходе расследования личность нарушителя установили. Им оказался 38-летний житель города.
По решению суда мужчина получил 10 суток административного ареста.
В полиции напомнили, что подобные действия в общественных местах недопустимы, особенно в общественном транспорте, которым пользуются в том числе несовершеннолетние. Нарушение общественного порядка и посягательство на достоинство и безопасность окружающих влекут ответственность в соответствии с законом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Китай выразил готовность укреплять отношения с США
- Неприкасаемых нет: КНБ задержал глав «Самрук-Қазына» и КТЖ
- Голый мужчина проник в школу через окно в Каскелене: полиция начала расследование
- В КНБ подтвердили факт расследования по делу РГП «Еңбек»
- Скупили имущество на 580 млн теңге: чем на самом деле зарабатывала ОПГ в Карагандинской области