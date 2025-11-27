В Казахстане за последние годы заметно увеличилась заболеваемость рядом инфекционных болезней, большинство из которых относятся к вакциноуправляемым, передает BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz.

Медики подчёркивают, что значительную часть этих случаев можно было предотвратить своевременной вакцинацией. Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, заболеваемость коклюшем за пять лет выросла в 19 раз, скарлатиной — в 5,4 раза, вирусным гепатитом — в 3,1 раза, а корью — почти вдвое. Рост отмечен и в абсолютных цифрах.

Особое внимание специалисты уделяют вспышкам кори. После резкого подъёма заболеваемости в 2018–2019 годах показатели временно снизились, однако с 2023 года регистрируется новый масштабный всплеск. Количество случаев выросло с четырёх до 29,7 тысяч — это крупнейшая вспышка за последнее десятилетие. Причинами стали завоз инфекции из-за рубежа и её быстрое распространение среди непривитых граждан. По итогам прошлого года существенного улучшения не наблюдалось, хотя в 2025 году фиксируется снижение количества заболевших: за десять месяцев выявлено 2,8 тысячи случаев, и 80% заболевших — непривитые дети.

Эксперты подчёркивают, что рост антивакцинных настроений становится серьёзной угрозой общественному здоровью. Прививка не даёт стопроцентной защиты каждому индивидуально, однако обеспечивает коллективный иммунитет при высоком уровне охвата населения. Для кори этот порог составляет 95–97%. В Казахстане же растёт число отказов родителей от вакцинации. Если в 2017 году медики зафиксировали 5,3 тысячи отказов, то в прошлом году их было уже 20,7 тысячи, а в 2025-м цифра приближается к 20 тысячам.

По данным UNICEF за 2024 год, 60% отказов мотивированы личными убеждениями родителей, ещё 12% — религиозными причинами, 12% — недоверием к вакцинам. Около 6% граждан поддались дезинформации. Во многих случаях родители боятся осложнений, верят слухам или не обладают достоверной информацией о прививках. Национальный центр общественного здравоохранения напоминает, что официальный портал о вакцинации содержит полные сведения и развенчивает распространённые мифы — включая миф о связи прививок с аутизмом.

Несмотря на трудности, общий уровень охвата вакцинацией в Казахстане остаётся высоким. По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, в начале текущего года охват профилактическими прививками достиг 95,3%. Международная база OurWorldInData показывает, что Казахстан входит в число стран с высоким уровнем вакцинации детей до года: по ряду вакцин показатель превышает 98%. Однако для кори охват остаётся ниже необходимого уровня — около 93%.

Антипрививочные настроения наблюдаются во всём мире и признаны Всемирной организацией здравоохранения одной из ключевых угроз глобальному здоровью. Исследование австралийского учёного Эндрю Шаттока, опубликованное в журнале The Lancet, показало: за последние 50 лет вакцинация спасла 154 миллиона жизней, из них 146 миллионов — дети младше пяти лет. По оценке учёного, вероятность того, что ребёнок младше 10 лет доживёт до следующего года жизни, сегодня на 40% выше по сравнению с гипотетическим сценарием без вакцинации.

Разница между фактической детской смертностью и прогнозируемой при отсутствии вакцин остаётся существенной — 2,8% против 4,7%. Специалисты предупреждают: если антипрививочные настроения продолжат ослаблять коллективный иммунитет, эта разница может быстро нивелироваться. Уже сегодня Казахстан демонстрирует нулевую заболеваемость целым рядом опасных инфекций — таких как брюшной тиф, дифтерия, холера и чума. Этот результат стал возможен только благодаря вакцинации, и его сохранение полностью зависит от сознательности общества.