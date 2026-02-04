На заседании Мажилиса депутат Магеррам Магеррамов выразил серьезную обеспокоенность уровнем подготовки казахстанских школьников к Единому национальному тестированию (ЕНТ). По итогам ЕНТ-2025 из более 210 тысяч участников преодолеть пороговый балл удалось лишь около 161 тысячи человек, что составляет примерно 76%. Средний результат теста составил 69 баллов из 140 возможных, почти четверть выпускников не достигли минимального порога, передает BAQ.KZ.

По словам мажилисмена, многие родители вынуждены прибегать к услугам частных репетиторов и коммерческих образовательных центров, что создавает дополнительную финансовую нагрузку на семьи, особенно на малообеспеченные и многодетные.

– Дети из разных социальных слоев оказываются в неравных стартовых условиях, что противоречит принципу равного доступа к образованию, — подчеркнул Магеррам Магеррамов.

В связи с этим он предложил Правительству:

1. Проанализировать расхождение результатов школьных выпускных экзаменов и ЕНТ, выявить причины;

2. Создать официальный государственный образовательный онлайн-портал для подготовки к ЕНТ с интерактивными тренажерами, симуляторами тестов и возможностью задать вопросы виртуальному наставнику;

3. Ежегодно публиковать подробный аналитический отчет по ЕНТ с разбивкой по регионам, типам школ и типичными ошибками выпускников.

Депутат подчеркнул, что государство должно взять на себя ответственность за обеспечение равных и справедливых условий подготовки ко всем выпускникам.