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Несанкционированная свалка загорелась в Алматинской области

В Алматинской области локализовано загорание.

17 Сентября 2026, 08:09
АВТОР
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Скриншот видео 17 Сентября 2026, 08:09
17 Сентября 2026, 08:09
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Фото: Скриншот видео

В Карасайском районе, в Иргелинском сельском округе, вблизи села Коксай произошло загорание мусора на несанкционированной свалке. Площадь горения составила 400 кв. метров. Загорание локализовано.

На месте организована бесперебойная подача воды. С привлечением специальной техники проводятся работы по рекультивации территории и засыпке очагов горения грунтом.

Работы по полной ликвидации загорания продолжаются.

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