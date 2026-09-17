Несанкционированная свалка загорелась в Алматинской области
В Алматинской области локализовано загорание.
17 Сентября 2026, 08:09
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17 Сентября 2026, 08:0917 Сентября 2026, 08:09
68Фото: Скриншот видео
В Карасайском районе, в Иргелинском сельском округе, вблизи села Коксай произошло загорание мусора на несанкционированной свалке. Площадь горения составила 400 кв. метров. Загорание локализовано.
На месте организована бесперебойная подача воды. С привлечением специальной техники проводятся работы по рекультивации территории и засыпке очагов горения грунтом.
Работы по полной ликвидации загорания продолжаются.