Несанкционированная свалка загорелась в Алматинской области

В Карасайском районе, в Иргелинском сельском округе, вблизи села Коксай произошло загорание мусора на несанкционированной свалке. Площадь горения составила 400 кв. метров. Загорание локализовано.

На месте организована бесперебойная подача воды. С привлечением специальной техники проводятся работы по рекультивации территории и засыпке очагов горения грунтом.

Работы по полной ликвидации загорания продолжаются.