В Жамбылской области продолжается работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок в рамках экологической инициативы «Таза Қазақстан».

Сколько свалок выявили

Департамент экологии Жамбылской области проводит мониторинг мест незаконного размещения отходов. В том числе специалисты используют данные космической съемки АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».

С начала года в регионе выявили 98 несанкционированных свалок. Из них 95 уже ликвидировали. Таким образом, уровень ликвидации составил около 97%.

Что будет с оставшимися свалками

По выявленным участкам Департамент экологии направил материалы в местные исполнительные органы для принятия необходимых мер.

Работа по ликвидации оставшихся свалок продолжается и находится на контроле ведомства.

Выявление и устранение несанкционированных свалок помогает улучшать санитарное состояние населенных пунктов и сохранять благоприятную окружающую среду.

Инициатива «Таза Қазақстан» направлена не только на поддержание чистоты, но и на формирование ответственного отношения жителей к окружающей среде.