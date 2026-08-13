Несанкционированные свалки выявляют с помощью космической съемки в Жамбылской области
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В Жамбылской области продолжается работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок в рамках экологической инициативы «Таза Қазақстан».
Сколько свалок выявили
Департамент экологии Жамбылской области проводит мониторинг мест незаконного размещения отходов. В том числе специалисты используют данные космической съемки АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».
С начала года в регионе выявили 98 несанкционированных свалок. Из них 95 уже ликвидировали. Таким образом, уровень ликвидации составил около 97%.
Что будет с оставшимися свалками
По выявленным участкам Департамент экологии направил материалы в местные исполнительные органы для принятия необходимых мер.
Работа по ликвидации оставшихся свалок продолжается и находится на контроле ведомства.
Выявление и устранение несанкционированных свалок помогает улучшать санитарное состояние населенных пунктов и сохранять благоприятную окружающую среду.
Инициатива «Таза Қазақстан» направлена не только на поддержание чистоты, но и на формирование ответственного отношения жителей к окружающей среде.
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