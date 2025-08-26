Несчастный случай на ТЭЦ Степногорска: погиб рабочий
Еще трое получили травмы.
26 августа на Степногорской теплоэлектроцентрали произошёл несчастный случай во время демонтажных работ, передает BAQ.KZ. В результате происшествия погиб один человек, ещё трое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
На предприятии подтвердили факт трагедии.
При проведении демонтажа водяного экономайзера на котлоагрегате № 2 Степногорской ТЭЦ пострадали работники подрядной организации. Пострадавших доставили на скорой помощи в многопрофильную больницу г. Степногорска, один из которых скончался. Еще трое получили травмы различной степени тяжести, — сообщили на ТЭЦ.
Для выяснения причин создана специальная комиссия. В департаменте полиции Акмолинской области сообщили о возбуждении уголовного дела.
По факту несчастного случая на территории ТЭЦ города Степногорска, в результате которого один рабочий погиб и трое получили травмы во время монтажных работ, возбуждено уголовное дело. В настоящее время следственными органами проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств происшествия и причин, приведших к трагедии, — отметили в ведомстве.
По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц и принято окончательное процессуальное решение. Руководство ТЭЦ выразило соболезнования близким погибшего и заявило, что окажет поддержку семьям пострадавших.
