Несколько автобусных маршрутов изменили схемы движения в Астане
Пассажиров просят учитывать временные изменения.
Сегодня, 09:24
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Сегодня, 09:24Сегодня, 09:24
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Жителям и гостям столицы стоит быть внимательнее при передвижении по городу - в Астане временно изменены маршруты нескольких автобусных линий. Об этом сообщила транспортная компания "City Transportation Systems", передает BAQ.KZ.
Согласно официальной информации, временные корректировки коснулись маршрутов №№7,13,53,64,503,505.
Подробности о новых схемах движения пока уточняются, однако в CTS настоятельно рекомендуют заранее планировать поездки, особенно в часы пик.
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