Жителей и гостей Астаны предупреждают о временных изменениях в движении городского общественного транспорта, передает BAQ.KZ.

Транспортная компания City Transportation Systems сообщила, что сразу несколько популярных автобусных маршрутов будут работать по корректированным схемам.

По официальной информации, изменения затронули линии № 2, 3, 11, 14, 21, 32, 48, 50, 57, 60, 66, 75 и 503.

Подробные схемы движения сейчас уточняются. Пассажирам советуют внимательно следить за обновлениями и заранее планировать поездки, особенно в часы пик, когда нагрузка на маршруты традиционно возрастает.