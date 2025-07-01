Несколько автобусов изменили схемы движения в Алматы
Семь автобусов временно изменили путь из-за стройки на Желтоксан.
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В понедельник, 1 июля, сразу семь автобусных маршрутов в Алматы временно изменили схему движения, передает BAQ.KZ. Причина - перекрытие улицы Желтоксан от Гоголя до Райымбека из-за строительно-монтажных работ в рамках проекта BRT (Bus Rapid Transit). Движение ограничено с 8:00 до 22:00.
Изменения затронули маршруты №20, 32, 40, 63, 92, 113 и 119. Временные схемы обкатаны по альтернативным улицам - Гоголя, Абылай хана, Сейфуллина и др.
Транспортный холдинг Алматы уточняет, что корректировки касаются как восточного, так и северного направлений движения, в зависимости от маршрута. В некоторых случаях путь изменился только в одну сторону.
Чтобы не застрять в незнакомом переулке, пассажирам рекомендуют заранее проверять актуальные маршруты в приложении CityBus или на карте на сайте onay.kz.
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