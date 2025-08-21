  • 21 Августа, 09:28

Несколько автобусов в Астане изменили маршруты

Изменения носят временный характер.

Сегодня, 09:20
Жителей и гостей столицы ожидают временные изменения в работе общественного транспорта - в Астане скорректированы схемы движения более десяти автобусных маршрутов. Об этом сообщает компания "City Transportation Systems" (CTS), передает BAQ.KZ.

Список маршрутов, попавших под изменения, внушительный: №№ 5, 5А, 8, 9, 10, 20, 23, 33, 40, 53, 63, 71, 73, 503, 505.

По данным CTS, корректировки носят временный характер и связаны с ремонтными работами и улучшением транспортной инфраструктуры. Подробности новых маршрутов пока уточняются, но в компании уже настоятельно рекомендуют пассажирам заранее планировать свои поездки, особенно в утренние и вечерние часы пик.

