Несколько автобусов в Астане изменили маршруты
Изменения носят временный характер.
Сегодня, 09:20
Жителей и гостей столицы ожидают временные изменения в работе общественного транспорта - в Астане скорректированы схемы движения более десяти автобусных маршрутов. Об этом сообщает компания "City Transportation Systems" (CTS), передает BAQ.KZ.
Список маршрутов, попавших под изменения, внушительный: №№ 5, 5А, 8, 9, 10, 20, 23, 33, 40, 53, 63, 71, 73, 503, 505.
По данным CTS, корректировки носят временный характер и связаны с ремонтными работами и улучшением транспортной инфраструктуры. Подробности новых маршрутов пока уточняются, но в компании уже настоятельно рекомендуют пассажирам заранее планировать свои поездки, особенно в утренние и вечерние часы пик.
