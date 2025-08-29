  • 29 Августа, 16:10

Несколько автобусов в Астане изменили маршруты

Изменения носят временный характер.

Сегодня, 15:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Несколько автобусов в Астане изменили маршруты Сегодня, 15:15
Сегодня, 15:15
77

Жителей и гостей столицы ожидают временные изменения в работе общественного транспорта - в Астане скорректированы схемы движения более десяти автобусных маршрутов. Об этом сообщает компания "City Transportation Systems" (CTS), передает BAQ.KZ.

Список маршрутов, попавших под изменения, внушительный: №№ 2, 3, 11, 14, 21, 32, 48, 50, 57, 60, 66.

По данным CTS, корректировки носят временный характер и связаны с ремонтными работами и улучшением транспортной инфраструктуры. Подробности новых маршрутов пока уточняются, но в компании уже настоятельно рекомендуют пассажирам заранее планировать свои поездки, особенно в утренние и вечерние часы пик.

Самое читаемое

Наверх