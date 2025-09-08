Несколько автобусов в Астане изменили маршруты
Изменения носят временный характер.
Сегодня, 11:38
Жителей и гостей столицы ожидают временные изменения в работе общественного транспорта - в Астане скорректированы схемы движения более десяти автобусных маршрутов. Об этом сообщает компания "City Transportation Systems" (CTS), передает BAQ.KZ.
Список маршрутов, попавших под изменения, внушительный: № 3, 14, 18, 19, 23, 25, 28, 31, 40, 48, 61, 73.
По данным CTS, корректировки носят временный характер и связаны с ремонтными работами и улучшением транспортной инфраструктуры. Подробности новых маршрутов пока уточняются, но в компании уже настоятельно рекомендуют пассажирам заранее планировать свои поездки, особенно в утренние и вечерние часы пик.
